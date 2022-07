Oro nel fioretto femminile ai mondiali del Cairo: sul podio anche la senese Volpi

Giornata da ricordare per la scherma toscana ai Campionati del Mondo Assoluti de Il Cairo 2022. Medaglia d’oro per Alice Volpi nella prova di Fioretto Femminile a squadre e argento per Gabriele Cimini in quella di spada maschile sempre a squadre. Per la fiorettista di Siena che si allena al Club Scherma Jesi con la maestra e olimpionica Giovanna Trillini, un riscatto dopo la prova individuale. Una vittoria arrivata grazie anche alle sue compagne di squadra Arianna Errigo, Martina Favaretto e Francesca Palumbo. Queste le parole della Poliziotta dopo la premiazione: “Sempre una grande emozione vincere la medaglia d’oro. Da inizio stagione cerchiamo la perfezione e oggi l’abbiamo trovata. Sappiamo di avere avversarie forti e che vincere non è facile. Siamo felici, abbiamo lavorato tanto e i risultati si vedono soprattutto nella squadra. Con Giovanna lavoriamo bene insieme, inizialmente lavorare con una come lei è stato strano anche perché alcune gare le abbiamo tirate insieme.”

Chiude con un argento la stagione Gabriele Cimini che con i compagni di squadra Davide Di Veroli, Federico Vismara e Andrea Santarelli, ha conquistato anche il titolo europeo ad Ankara circa un mese fa. Solo la Francia in finale ha fermato il quartetto azzurro che ritrova una medaglia dopo 9 anni. Queste le parole del pisano dell’Esercito che si allena al Club Scherma Pisa Antonio Di Ciolo: “L’Ucraina è una squadra che non è facile da approcciare. Sbagliano molto poco e noi siamo dovuti subito entrare bene e ce l’abbiamo fatta.”

“E’ un vittoria che inorgoglisce l’intera Toscana – commenta il presidente della Regione, Eugenio Giani – Complimenti a tutta la squadra e in particolare all’atleta senese”.

CAMPIONATI DEL MONDO ASSOLUTI – FIORETTO FEMMINILE A SQUADRE – Il Cairo (Egitto), 22 luglio 2022 Qui tutti i risultati in diretta Finale ITALIA b. Usa 45-27 Finale 3/4 posto Francia b. Giappone 40-34 Semifinali ITALIA b. Giappone 45-37 Usa b. Francia 45-35 Quarti di finale ITALIA b. Polonia 45-26 Giappone b. Canada 45-28 Usa b. Spagna 45-27 Francia b. Cina 45-24

Tabellone dei 16 ITALIA b. Austria 45-19 Classifica (24): 1. ITALIA, 2. Usa, 3. Francia, 4. Giappone, 5. Canada, 6. Spagna, 7. Polonia, 8. Cina

CAMPIONATI DEL MONDO ASSOLUTI – SPADA MASCHILE A SQUADRE – Il Cairo (Egitto), 21 luglio 2022 Qui tutti i risultati in diretta Finale Francia b. ITALIA 45-42 Finale 3/4 posto Giappone b. Ungheria 45-30 Semifinali ITALIA b. Giappone 41-31 Francia b. Ungheria 45-37 Quarti di finale ITALIA b. Ucraina 45-39 Giappone b. Cina 45-41 Francia b. Svizzera 45-42 Ungheria b. Corea 45-33 Tabellone dei 16 ITALIA b. Svezia 45-32 Tabellone dei 32 ITALIA b. Azerbaijan 45-31 Classifica