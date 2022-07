Reddito di Cittadinanza, ecco il primo Puc a Ponsacco

Partirà la prossima settimana il primo PUC del Comune di Ponsacco, che prevede l’effettuazione di piccole manutenzioni nei plessi scolastici del territorio comunale, quali attività di restituzione sociale per coloro che ricevono il beneficio del Reddito di Cittadinanza, e rappresenta un’occasione di inclusione e di crescita per i beneficiari stessi e per tutta la comunità. Il progetto, denominato “La città continua – quartiere soccorso” ha come soggetto gestore la cooperativa Sociale Arnera, che ha partecipato ad un apposito avviso pubblico; le attività si svolgeranno durante il periodo estivo e per il momento prevedono l’impiego di due persone, che presteranno la loro opera per 8 ore settimanali come previsto dal decreto-legge n.4 del 2019 di introduzione del Reddito di Cittadinanza. Le persone sono state selezionate dai servizi sociali della Società della Salute, ente capofila dei PUC per il distretto Alta Valdicecina-Valdera formate con un corso ad hoc sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

L'impegno è di far partire a settembre l’attivazione di un altro PUC che sarà gestito dalla cooperativa sociale Il Cammino, nel quale potranno essere impiegate fino a tre persone. Questo progetto prevede interventi di decoro urbano.

Fonte: Comune di Ponsacco