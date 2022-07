Arriva a Empoli il 'Libro sospeso' per aiutare le famiglie in difficoltà

Nuova iniziativa della Misericordia di Empoli per sostenere le famiglie in difficoltà con figli in età scolastica. Si tratta del “Libro sospeso”, che vede la collaborazione dell’associazione con la Libreria Rinascita Empoli e la libreria Quelli dei Libri, a cui la cittadinanza può partecipare effettuando una donazione, presso i due punti vendita, per l’acquisto di testi scolastici che i bambini utilizzeranno al ritorno a scuola a Settembre.

Per offrire il proprio contributo è possibile recarsi presso la Rinascita in Via Cosimo Ridolfi 53, o presso Quelli dei Libri, in Via Vincenzo Chiarugi 55/61, e scegliere l’importo da donare (5/10/20 euro oppure offerta libera), che permetterà ai bambini delle famiglie bisognose, individuate dall’Arciconfraternita, di avere i libri di testo necessari per studiare.

“Pensare al futuro dei bambini significa anche occuparsi della loro istruzione – afferma il Governatore della Misericordia di Empoli Pier Luigi Ciari – garantendo a tutti il diritto e l’accesso allo studio. Purtroppo la crisi economica e sociale innescata dalla pandemia ha colpito molte famiglie empolesi, e a farne le spese sono anche i più piccoli. Con il “Libro sospeso”, a cui spero aderiranno tanti cittadini, vogliamo dare un aiuto concreto, combattere la povertà educativa, l’impossibilità e la difficoltà ad accedere a opportunità formative e culturali. Ringrazio le due librerie che hanno scelto di collaborare all’iniziativa ed essere con noi dalla parte di tutti i bambini.”

Per avere maggiori informazioni sul “Libro sospeso” è possibile inviare un’e-mail a segreteriagenerale@misericordia.empoli.fi.it o chiamare il numero cellulare 340.5790362.

Fonte: Venerabile Arciconfraternita Della Misericordia Di Empoli