Fanno saltare il bancomat in un supermercato ad Arezzo

Colpo ad un bancomat questa notte, intorno alle ore 3.20, in un supermercato ad Arezzo. Ignoti hanno sfondato la vetrina di un bar e fatto esplodere il bancomat, poi la fuga in tutta fretta, lasciando a terra anche diverse banconote. Sul posto le volanti della polizia e il servizio di vigilanza. Al momento però dei ladri non c'è più nessuna traccia.

Al vaglio le immagini delle telecamere di sorveglianza che avrebbero ripreso due persone con il viso coperto e la targa dell'auto con la quale sono fuggiti. A causa del colpo il supermercato ha posticipato di qualche minuto l'apertura. Indaga la polizia.