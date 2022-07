Incidente tra barche a Porto Ercole: un morto, un ferito grave e un disperso. Tre persone in salvo

Brutto incidente tra una barca a vela e un motoscafo nel tratto di mare tra l'Isola del Giglio e l'Argentario. Le due imbarcazioni si sarebbero scontrate violentemente questo pomeriggio, intorno alle ore 17.30. La barca a vela si sarebbe addirittura spezzata a metà, prima di affondare. Quattro persone sono state messe in slavo dalla Capitaneria di Porto, e ci sarebbe un ferito grave già trasportato in eliambulanza all'ospedale di Siena. Sul posto i vigili del fuoco, la guardia costiera e due elicotteri. Da quanto appreso sembra ci sia anche un morto, ma le notizie al momento non sono certe.

L'incidente è avvenuto nell'area vicino all'Isolotto al largo di Porto Ercole tra Torre Ciana e l'isola del Giglio. Si tratta di un punto in cui il fondale arriva a 40 metri.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO