Il toscano Lorenzo Musetti vince il primo titolo Atp ad Amburgo

Primo titolo Atp in carriera per il 20enne carrarino Lorenzo Musetti. È giunto ad Amburgo nel torneo Atp 500 contro lo spagnolo Carlos Alcaraz, al numero 6 del ranking Atp, con il punteggio di 6-4, 6-7 (6/8) 6-4. Rimanendo in tema di classifiche, Musetti sale al numero 31 della classifica mondiale, mai raggiunto finora.

"Un match davvero divertente - commenta Musetti, che ha dedicato il titolo alla nonna -. Questa vittoria è un bel test per un attacco di cuore, ringrazio il mio team". E poi rivolto all'avversario lo ha elogiato dicendo: "Oggi hai salvato così tanti match point. Sei un grande lavoratore e mi ispiro a te, i sacrifici che faccio sono ispirati al tuo lavoro".

“E’ un giorno bellissimo per lo sport toscano”, ha affermato il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, nell’apprendere la notizia. Il presidente ha quindi elogiato il tennista carrarese: “Bravo Lorenzo, hai fatto l’impresa. Chi ama lo sport, chi ama il tennis, chi ama la Toscana, non può che dirti grazie!”.

Musetti, che tra i senior finora aveva ottenuto il suo miglior piazzamento nel 2021 a Parogi raggiungendo gli ottavi di finale al Roland Garros, tra gli under 18 ha vinto ben sette titoli, tra cui gli Australian Open nel 2019, all’età di 16 anni, quando divenne il più giovane italiano di sempre ad aggiudicarsi uno Slam a livello juniores.