Incendio a Cinigiano, Sani (Pd): "Stato di emergenza per danni"

"Esprimo il mio sostegno e la mia solidarietà alle popolazioni della provincia di Grosseto colpite dagli incendi e chiedo al governo di valutare l'opportunità di dichiarare lo stato di emergenza per il territorio interessato": è quanto dichiara il deputato del Pd Luca Sani a seguito del rogo che ha devastato ettari di bosco e raggiunto infrastrutture ed abitazioni nel comune di Cinigiano.

"Come avevo sottolineato nei giorni scorsi un esecutivo nel pieno dei propri poteri avrebbe potuto assumere iniziative rapide ed efficaci sia per prevenire che per risarcire i danni causati dalla siccità e dagli incendi. Se il governo Draghi non fosse stato fatto cadere avremmo potuto già prevedere, come fatto dal Pd negli anni scorsi con la Legge di Bilancio per l'incendio del Monte Pisano, risorse mirate per indennizzare i danni a privati ed imprese. Purtroppo l'irresponsabilità di Lega, Forza Italia e M5S ritarderanno inevitabilmente queste misure e le conseguenze si ripercuoteranno sui cittadini": conclude Luca Sani.