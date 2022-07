Incendio Cinigiano, fiamme ancora vicine alle case: spegnimento in corso

Continua il volo dei mezzi aerei antincendio sul rogo che da ieri ha colpito Cinigiano, in provincia di Grosseto. Nella notte appena trascorsa, alcuni focolai hanno ripreso a bruciare ma in aree rientrate sotto controllo, molti cittadini hanno potuto far rientro nelle proprie case.

Sono in corso le operazioni di spegnimento tramite canadair della flotta aerea dei vigili del fuoco e di elicotteri Aib della Regione Toscana. Le squadre a terra dei vigili del fuoco presidiano ancora case e infrastrutture interessate dai fronti attivi dell'incendio boschivo, mentre è in corso la bonifica in altre zone.

Evacuato nella giornata di ieri il paese, poiché l'abitato era stato raggiunto dalle fiamme (Qui la notizia). Scoppiato in località Il Crocino, in serata l'incendio si è esteso in direzione di Castiglioncello Bandini arrivando vicino alle case del paese. Sul posto sono intervenuti da ieri, domenica 24 luglio, elicotteri e squadre di volontariato Aib, canadair, vigili del fuoco e operai forestali.

Ai cittadini, finestre chiuse e confezioni di acqua a disposizione

La sindaca di Cinigiano, Romina Sani, raccomanda alla comunità di tenere finestre chiuse e tapparelle abbassate, "soprattutto nelle case isolate e nella parte perimetrale del centro urbano, tende da sole comunque chiuse e attivare irrigazione se presente nei giardini o aree rurali". Al momento, ha spiegato la sindaca, "abbiamo sezioni di perimetro contenute che non destano preoccupazioni e altre aree ancora a rischio, ma presidiate da vigili del fuoco e servizio regionale Aib, distribuiti sull'abitato e sulle campagne. Le persone sono rientrate quasi tutte al paese - ha aggiunto Sani - che adesso è in sicurezza". Inoltre a disposizione dei cittadini sono presenti confezioni di acqua da due litri al parcheggio del mercato a Cinigiano, mentre la corrente elettrica è ancora sospesa per ragioni di sicurezza durante le operazioni con i mezzi aerei. Riattivato il trasformatore con linea interrata dalla Zancona che arriva a Cinigiano.