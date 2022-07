Offerte di lavoro di fine luglio per Empoli e Fucecchio: come candidarsi

Ultima settimana di luglio, tante persone stanno già programmando e assaporando le ferie. Ma per chi è senza lavoro, questa possibilità è lontana. Ogni lunedì però gonews.it viene incontro anche a queste persone con la vetrina degli annunci di lavoro dell'agenzia Synergie Italia - filiale di Empoli, in esclusiva su gonews.it.

Ogni lunedì proponiamo alcune offerte di lavoro a disposizione dei nostri lettori (qui le offerte della scorsa settimana). C'è una novità: abbiamo aperto un canale Telegram dedicato a tutte le offerte di lavoro di gonews.it. Unisciti a noi e clicca qui

Per candidarsi alle nostre offerte basta iscriversi sul sito www.synergie-italia.it oppure chiamare allo 0571/711499 o inviare una mail all’indirizzo empoli1@synergie-italia.it

OPERAIO/A CARICO MANOVIA ESPERTO

La risorsa sarà inserita all'interno del team aziendale e si occuperà di attività di produzione, nello specifico di organizzare il carico della manovia secondo le bolle di lavoro. I candidati ideali sono in possesso dei seguenti requisiti:

- esperienza maturata nella mansione

- ottima manualità

- precisione

- disponibilità fin da subito

Luogo di lavoro: Circondario Empolese

Link: https://synergie.intervieweb.it/jobs/operaioa_carico_manovia_esperto_125266/it/

MAGAZZINIERI MULETTISTI

La risorsa si occuperà della gestione del carico e scarico di merci e in generale di attività di magazzino. Il candidato ideale ha maturato esperienza nella mansione ed è munito di patentino del muletto.

Luogo di lavoro: Malmantile

Link: https://synergie.intervieweb.it/jobs/magazzinieri-mulettisti-126728/it/

IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO/A - CONTABILE

La risorsa sarà inserita all'interno di un ufficio giovane e dinamico (coordinata da un valido responsabile) si occuperà:

- del controllo di gestione e performance azienda,

- della gestione del ciclo dell'ordine, sugli acquisti, contabilità attiva e passiva

- gestione di tutti i clienti e fornitori

- inserimento fatture

- liquidazione IVA, ritenute d'acconto, fiscalità, reportistica al consulente del lavoro

- supporto e reportistica allo studio contabile esterno.

Il candidato ideale si presenta con i seguenti requisiti:

- Diploma di ragioneria

- Consolidata esperienza nel ruolo, maturata presso aziende strutturate e ben organizzate;

- Ottima conoscenza della partita doppia e della contabilità analitica e industriale;

- Conoscenza dell’IVA e del Testo unico delle imposte sui redditi;

Luogo di lavoro: Fucecchio

Link: https://synergie.intervieweb.it/jobs/impiegatoa-amministrativoa--contabile-126734/it/

IMPIEGATO/A COMMERCIALE

La risorsa gestirà a livello commerciale la zona da Pistoia a Siena e farà riferimento alla filiale di Livorno in cui periodicamente dovrà recarsi.

La risorsa dovrà intrattenere rapporti commerciali con i pubblici esercizi già clienti dell'azienda, gestire un portafoglio clienti e fare sviluppo commerciale nella zona di riferimento.

Per questa posizione si richiede massima disponibilità in termini di orari e spostamenti sul territorio, ottime capacità organizzative e relazionali, autonomia e dinamismo. Si richiede inoltre, come requisito preferenziale, la provenienza da una mansione affine con quella ricercata.

Luogo di Lavoro: Empoli

Link: https://synergie.intervieweb.it/jobs/impiegatoa-commerciale-127843/it/

COLF FAMIGLIA PRIVATA

La risorsa si occuperà per tutto il mese di agosto delle pulizie della casa al mare (zona Punta Ala), dell'assistenza per qualsiasi necessità dei proprietari di casa e della preparazione del pranzo.

Si richiede una persona che abbia già svolto mansioni simili e che sia libera da subito.

Luogo di lavoro: Empoli/Punta Ala

Link: https://synergie.intervieweb.it/jobs/colf-famiglia-privata-128270/it/

ADDETTI/E MANOVIA DI MONTAGGIO CALZATURIERO

La risorsa sarà inserita in produzione per le mansioni di grattatura, masticiatura e carico manovia.

Il/la candidato/a ideale presenta:

- esperienza consolidata nelle mansioni.

- provenienza dal settore calzature

- ottima manualità

- disponibilità immediata

Luogo di lavoro: Circondario empolese-valdelsa

Link: https://synergie.intervieweb.it/jobs/addetti-manovia-di-montaggio-calzaturiero-127848/it/

Per candidarsi alle nostre offerte basta iscriversi sul sito www.synergie-italia.it oppure chiamare allo 0571/711499 o inviare una mail all’indirizzo empoli1@synergie-italia.it.