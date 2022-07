Artimino, un motoincontro per chi ama le due ruote

Nel suggestivo scenario del borgo di Artimino, il 3 settembre si prendono la scena le moto e i loro bikers con ArtiMOTO. Una giornata di fratellanza ed allegria, passata a vivere le strade cadenzate da timidi tornanti e dolci salite. Tutto questo immersi nel panorama Carmignanese degustando prodotti locali di eccellenza nei tipici ristori toscani.

Programma:

Ore 9.00 Arrivo moto

Ore 11.30 Motogiro nelle strade del comune di Carmignano

Ore 13.00 pranzo con ampia scelta nei ristori di Artimino, con musica e prodotti tipici

Ore 16.00 Premiazione concorso "la moto più bella".

Parcheggio gratuito

Con un contributo libero per l'associazione si ha accesso al motogiro in gruppo, patch ArtiMOTO e voucher per sconti e piatti unici nei ristori di Artimino.

Possibilità di degustazione vini con i sommelier di Prato.