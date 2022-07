Incendio in Maremma, focolai continuano a preoccupare

Sono ripresi alcuni focolai nell'incendio in Maremma che ha coinvolto il comune di Cinigiano negli scorsi giorni. Al momento sono a lavoro 2 elicotteri AIB della Regione Toscana e un Canadair. 50 le donne e gli uomini del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco impegnati sul cratere.

Questa mattina verranno effettuati i sopralluoghi delle abitazioni che sono state evacuate nella giornata di ieri prima di far rientrare gli abitanti.

Si informa che in base alle zone di azione dei mezzi aerei come i Canadair e gli elicotteri, l'alimentazione di energia elettrica può subire distacchi per permettere gli sganci di acqua in sicurezza, distacchi che vengono concordato tra i mezzi aerei e di Direttore delle Operazioni.