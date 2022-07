Moda sostenibile, al via il corso di management al Pin di Prato

Dopo il successo della prima edizione, che ha ottenuto un alto livello di soddisfazione dei partecipanti, sono aperte ufficialmente le iscrizioni alla seconda edizione del corso organizzato da PIN - Polo Universitario di Prato e diretto da Silvia Gambi esperta di moda sostenibile, che punta ad una formazione specifica a 360° su tematiche ritenute sempre più fondamentali e richieste da parte delle industrie della moda, volte a ripensare e gestire i processi aziendali e le strategie delle aziende della filiera moda in chiave sostenibile, a valutare l’impatto ambientale dei processi di produzione e rispettare i nuovi dettami dell’economia circolare, a conoscere i materiali sostenibili, i nuovi modelli di business sostenibili, le certificazioni e la tracciabilità dei prodotti.

Lo svolgimento didattico, a carattere multidisciplinare, permetterà di far approfondire ai partecipanti tutti i temi sostenibili del settore moda, con 120 ore di lezione suddivisi in 6 moduli didattici che sono: la catena di fornitura e il processo di produzione, materiali sostenibili, sustainable business fashion model, circular economy, impatto ambientale: elementi di valutazione, misurazione e obiettivi di sostenibilità. Completeranno il percorso formativo 3 visite aziendali e un project work individuale, in cui il corsista applicherà le nozioni apprese su uno specifico caso, scelto insieme al direttore, affiancato da un esperto. I weekend delle lezioni inizieranno il 4 novembre 2022 e saranno 11, 8 in presenza e 3 online.

Il corso di alta formazione in Management della Filiera Moda Sostenibile è indirizzato a imprenditori, professionisti, tecnici, responsabili marketing e comunicazione, responsabili prodotto, del sistema di compliance aziendale e qualità, della produzione, designer che operano in aziende manifatturiere della filiera tessile-abbigliamento o della pelle ma anche a persone fortemente motivate in possesso di titoli di studio post-diploma inerenti il settore moda. Il progetto è svolto in collaborazione con Confindustria Toscana Nord, CNA Toscana Centro e Confartigianato Imprese Prato.

La seconda edizione del corso verrà presentata online mercoledì 27 luglio alle ore 17 dalla direttrice del corso e dal responsabile Alta Formazione del PIN Alessandro De Rosa. Per partecipare all’Open Day occorre iscriversi al form presente sul sito web del corso: https://www.pin.unifi.it/filieramodasostenibile

Il termine ultimo di iscrizione è fissato al 21 ottobre 2022. Per informazioni dettagliate, contattare l’Ufficio Alta Formazione PIN, tel. 0574/602557 e 0574/602548; e-mail: alta.formazione@pin.unifi.it

Fonte: Ufficio Stampa