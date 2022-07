È a Scandicci la casa più cara d'Italia. La terza è in Valdelsa

La villa più costosa d'Italia è a Scandicci. La terza più cara è sempre in Toscana, ma a Poggibonsi. Lo si apprende da una classifica stilata da Idealista, che ha messo in fila tutte le case più costose della penisola. Due le toscane nella top ten, addirittura entrambe 'a medaglia'.

L'oro - è proprio il caso di dirlo - riguarda Villa Antinori a Scandicci, sulle colline sopra il capoluogo comunale, in via di Rinaldi. Dimora storica cinquecentesca, pare abbia ospitato addirittura la Monna Lisa dipinta da Leonardo Da Vinci. Ha un viale di cipressi, giardini da sogno, si estende su circa 3mila metri quadrati e ha una superficie esterna di 270mila metri quadrati. Costa venticinque milioni di euro.

La seconda in classifica si ferma a poco meno di venti milioni ed è in Sardegna, a Porto Rotondo. La terza, secondo Idealista, è invece nella campagna a sud-ovest di Poggibonsi. Comprende azienda agricola, villa padronale, cantine, dimora per il custode, sei appartamenti e pure 450mila metri quadrati di vigneti, 70mila di oliveti e 380mila seminativi; in più ha un bosco da 700mila metri quadrati. Costa diciotto milioni di euro.