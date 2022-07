Iproboro Mezza del Mugello, speciale promozione

Scade domani la promozione speciale offerta dagli organizzatori della Iproboro Mezza del Mugello: utilizzando il codice ACTIONBEER sulla pagina Endu dedicata alle iscrizioni alla terza edizione della mezza maratona toscana si potrà usufruire di uno sconto di 5 euro sulla quota di partecipazione, che ammonta a 25 euro per la gara individuale, 32 euro per la staffetta a coppie e 20 euro per la non agonistica.

Per il prossimo 4 settembre è fissato l’appuntamento con la prova di San Piero a Sieve, disegnata nell’entroterra mugellano con un percorso quasi completamente pianeggiante (appena 150 metri di dislivello) che va dalla località di partenza a Borgo San Lorenzo e ritorno. Le adesioni stanno già arrivando in massa e un’ulteriore attrattiva arriva dalla nuova bellissima medaglia che andrà a tutti coloro che concluderanno la prova di 21,097 km. Sulla medaglia è raffigurato il serpente Regolo, figura tipica della tradizione toscana, frutto di una leggenda secondo la quale, dopo aver fatto strage di bestiame per tutto il Mugello sia stato rinchiuso dalle truppe napoleoniche nelle segrete della Fortezza Medicea di San Martino a San Piero a Sieve, dov’è tuttora prigioniero.

Come detto, la Iproboro Mezza del Mugello non si riduce alla semplice mezza maratona ma prevede anche la prova a coppie, con passaggio del testimone di 8 km, oppure la non competitiva sempre sui 21,097 km. Epicentro della corsa sarà Piazza Colonna, da dove verrà dato il via alle ore 9:00 per una gara, inserita nel calendario nazionale Aics, nata nel pieno periodo della pandemia e che si è guadagnata in breve tempo un grande prestigio. Il Mugello aspetta nuove adesioni, provvedere subito significa risparmiare…

Per informazioni: www.mezzadelmugello.eu

Fonte: Ufficio Stampa