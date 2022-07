Unisi, prime lauree per il Corso di Laurea Magistrale in Sustainable Industrial Pharmaceutical Biotechnology

Si è concluso il percorso di studio biennale per quattro studentesse del corso di laurea magistrale in Sustainable Industrial Pharmaceutical Biotechnology (SIPhaB): Giulia Fantoni, Alessia Bellù, Giulia Bennici e Erica Barenghi sono le prime laureate, tutte con 110 e lode, del corso di studi, unico in Europa, istituito all’Università di Siena nel 2020. La discussione della tesi è avvenuta lo scorso 22 luglio a Siena.

La proposta formativa innovativa, trasversale e multidisciplinare del corso ha permesso così di formare figure professionali nuove che, oltre alle competenze acquisibili alla fine di in un percorso classico di biotecnologie industriali hanno potuto acquisire anche competenze manageriali e di sostenibilità socio-economica e ambientale. Il tutto con uno sguardo attento alle tematiche legate al profondo cambiamento digitale del mondo della salute ed industria 4.0.

Il corso di laurea magistrale SIPhaB, interamente erogato in lingua inglese, persegue tutti gli obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs), ma in particolare ha messo al centro del programma il quinto SDGs, cioè l’equità di genere. -------------------------

«Oltre alla soddisfazione del corpo docente ho personalmente ricevuto anche riconoscimenti positivi delle aziende che hanno ospitato le studentesse durante la preparazione della tesi. È un segno importante, che ci auguriamo non venga disperso bensì coltivato» ha dichiarato la professoressa Annalisa Santucci, promotrice e docente del corso di laurea magistrale SIPhaB.

Per il percorso di studi biennale, cui si accede dopo la laurea triennale, è possibile presentare domanda di valutazione per essere ammesso per l’anno accademico 2022-23 tramite procedura on line (https://sustainable-biotechnology.unisi.it/it/iscriversi/iscriversi-1deg-anno).

Fonte: Università di Siena