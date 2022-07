Abusivo vive nella scuola elementare, la Lega chiede provvedimenti

Prosegue l’occupazione della scuola elementare Sibilla Aleramo di Spicchio dopo quella della Scuola Secondaria di I grado di Sovigliana, utilizzate dal mese di giugno come dormitorio, con tanto di giacigli di fortuna dislocati tra tutti i locali scolastici, da un giovane maggiorenne di origine brasiliana senza fissa dimora e noto alle forze dell’ordine per vari reati.

Gli abitanti della zona che, in vari momenti della giornata, avendo notato nelle scuole la presenza di luci accese e lamentato in varie volte azionarsi l’allarme, hanno spesso avvertito le autorità competenti comprese le forze dell’ordine per segnalare tali episodi a dir poco incresciosi.

C’è grande sdegno nelle due frazioni, in quanto il giovane oltre ad occupare le scuole, continua a andare in giro assolutamente senza alcun tipo di problema tra Spicchio e Sovigliana, determinando non poco malessere nelle comunità.

Dall’occupazione abusiva al furto sono le denunce a carico dell’occupante abusivo, verso il quale nei giorni scorsi è stato emesso un provvedimento restrittivo da parte dell’autorità giudiziaria ma poco dopo il giovane di nuovo in libertà ha ripreso la sua dimora nella scuola Sibilla Aleramo di Spicchio.

La gente si attende risultati concreti. La Sezione Lega Empoli-Vinci fa presente che non si governa con i proclami e che a breve questa situazione deve essere sanata sperando che l’Amministrazione comunale con il supporto delle forze dell’ordine e i servizi sociali sia in grado di mettere in atto accorgimenti per escludere una volta per tutte il proseguimento dell’occupazione illecita della Scuola e il ripetersi di questi gesti criminosi che stanno minando la serenità delle due frazioni di Spicchio e Sovigliana, il decoro del Comune e che metterebbero a repentaglio la regolare ripresa dell’anno scolastico dal primo giorno di settembre.

Sezione Lega Empoli - Vinci