Bocciata mozione sulla ventilazione nelle scuole, parla l'opposizione a Vinci

"Riteniamo importante che i nostri bambini possano ripartire tranquillamente a settembre in sicurezza delle scuole. Non possiamo permettere che eventuali reviviscenze del covid blocchino ancora la nostra economia. purtroppo, spesso tramite le scuole si sono aperti focolai di contagio anche nelle famiglie". Dichiarano i consiglieri comunali di opposizione di Vinci Alessandro Scipioni, Paola Morini, Cristiano Bianconi e Mariagrazia Bindi.

"Per questo ritenevamo importante l'approvazione di una nostra mozione che invitava a valutare tutte le opportunità per favorire l’adeguamento strumentale rispetto alla ventilazione meccanica controllata per le scuole, di ogni ordine e grado, presenti sul territorio comunale; ma purtroppo l' amministrazione comunale è stata di diverso avviso. La nostra mozione è stata bocciata. Ma questo ci porta ancora di più a richiedere di mettere prima possibile in atto tutte le misure necessarie, ad evitare qualunque nuovo lockdown. Gli enti locali debbono fare necessariamente la loro parte. A Vinci abbiamo perso un'opportunità. Speriamo che le misure che verranno scelte saranno sufficienti".

Fonte: Ufficio stampa