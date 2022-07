Raddoppio ferroviario Empoli-Castelfiorentino, Rifondazione: "Si coinvolgano i cittadini"

30 luglio. Erano decenni i cittadini e le cittadine aspettavano il raddoppio ferroviario Empoli Castelfiorentino. Adesso che ci dovremmo essere, il progetto di Ferrovie prevede la chiusura di tutti i passaggi a livello ai due lati della strada ferrata, lasciando come unica alternativa chilometri di asfalto da percorrere, quindi solo in auto, escludendo – come era invece prima – ogni altra possibilità. Né ci si può appellare ad un confronto migliorativo, sempre negato e con un progetto che bypassa completamente i rappresentanti istituzionali locali, a cominciare dai consiglieri comunali. Per questo chiediamo che la Regione esca dal torpore e convochi Ferrovie dello Stato. Soluzioni diverse, più efficaci e meno impattanti anche ambientalmente si possono agevolmente trovare, basta averne la volontà. Per un progetto così atteso, senza allungare i tempi, ci aspetteremmo che almeno le cose vengano fatte bene, e non colpendo per mesi gli abitanti. Chiediamo – così come ci viene avanzato anche dai nostri rappresentanti del territorio - quindi l'apertura di un confronto democratico tra gli enti interessati, Ferrovie ed i cittadini e le cittadine del territorio coinvolto.

Segreteria Regionale Rifondazione Comunista - Toscana