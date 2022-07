Elezioni, PD Empolese: "Parrini candidato unitario, si ricandidi"

Questa mattina alla casa del popolo di Ponte a Elsa a Empoli si è tenuta l’assemblea territoriale del Partito democratico dell’Empolese Valdelsa.

All’ordine del giorno le istanze del partito territoriale nel percorso di costruzione delle liste dei candidati alla Camera dei Deputati ed al Senato della Repubblica per le elezioni di domenica 25 settembre.

L’assemblea è stata aperta dall’intervento di Jacopo Mazzantini, segretario della federazione del Partito democratico Empolese Valdelsa:«Per prima cosa voglio ringraziare Laura Cantini, che ha espresso la volontà di non ricandidarsi, per la sua passione, il suo impegno, la sua abnegazione. È sempre stata in prima linea, ha condotto battaglie per l’autodeterminazione della donna e per la cura dei più fragili. Capacità e visione politica che le sono sempre state riconosciute nel suo partito, ma anche dagli altri esponenti di forze diverse. Fu la sindaca donna più votata nella sua seconda elezione a sindaca di Castelfiorentino e questo testimonia l’affetto e la riconoscenza del suo paese. A lei va la nostra riconoscenza per tutto ciò che ha fatto per il nostro territorio e per quello che ancora potrà fare come preziosissima militante». Molti altri durante gli interventi hanno tenuto a ringraziare Cantini per il suo impegno per il territorio.

«Con lo scioglimento anticipato delle Camere a causa del comportamento irresponsabile di alcune forze politiche, ci troviamo di fronte a un elettorato deluso e disorientato per un panorama politico in continuo divenire. Il nostro partito deve riuscire a dare messaggi chiari agli elettori, proposte forti che ci distinguano nettamente da quello che avanza la destra. Solo così potremo portare a casa il risultato. I tempi brevissimi che il segretario Letta ha dettato per arrivare alle proposte di candidatura, ci hanno imposto di fare un lavoro intenso in pochissimi giorni.

La Federazione ha approvato un documento in cui si propone Dario Parrini come candidato unico in cui tutto il territorio si riconosce e esprime un giudizio positivo sul lavoro svolto da Luca Lotti e Laura Cantini.

Per quanto riguarda Luca, in particolare gli amministratori affiancano al loro giudizio positivo sul lavoro svolto l'auspicio di una sua ricandidatura.».

Negli interventi che si sono susseguiti, fra cui quelli di molti sindaci, è stato sottolineato il lavoro di squadra svolto in questi anni dai tre parlamentari eletti e i molti benefici che il territorio ha avuto da quest’azione combinata ed efficace.

Tutti gli amministratori hanno elogiato il lavoro fatto dal segretario e dalla segreteria per lo sforzo di costruire un documento in cui si possano riconoscere e che ha bene sintetizzato le istanze di tutti i territori.

Alla fine di tutti gli interventi ha preso la parola Luca Lotti, che ha ringraziato tutti per l’elaborazione del documento che ha invitato a votare e ha espresso un sincero rinascimento ai sindaci con i quali in questi anni ha collaborato molto efficacemente, riuscendo a portare nell’Empolese Valdelsa una quantità di investimenti mai ottenuti in precedenza.

Dopo di lui Dario Parrini, che ha ringraziato per la rinnovata fiducia dichiarandosi onorato per l’attestazione di stima del suo territorio che lo propone per una ricandidatura al Parlamento e complimentandosi con Mazzantini e la segreteria per avere ancora una volta trovato una sintesi e avere ottenuto l’unanimità, che da sempre contraddistingue la federazione dell’Empolese Valdelsa.

Per validare la proposta di ricandidatura di Parrini, è stato messo in votazione il giusto disposto dell’articolo 21.3 del regolamento generale di organizzazione del coordinamento territoriale del Partito democratico dell’Empolese Valdelsa approvato dalla direzione territoriale il 17 dicembre del 2010, sulla base di quanto previsto dallo statuto regionale, per l’approvazione della deroga al limite di due mandati parlamentari e comunque per la durata massima di dieci anni di mandato. L’ atto è stato approvato all’unanimità.

Il documento proposto dalla segreteria è stato sottoposto al voto dell’assemblea e ha ottenuto l’unanimità dei voti.

Fonte: PD Empolese Valdelsa - Ufficio stampa