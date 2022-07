Folle inseguimento in centro a Firenze, denunciato un giovane

Fuggito alla polizia, è stato fermato dopo un folle inseguimento per le strade di Firenze e infine denunciato. Si tratta di un 24enne, che è stato sorpreso dagli agenti mentre sfrecciava a alta velocità con la sua auto sui viali.

Il giovane ha inizialmente sorpassato a destra la polizia su viale Gramsci, poi è fuggito all'alt. Non ha voluto saperne di fermarsi e ha percorso i viali fino a piazza Beccaria, per poi entrare in viale Amendola e in alcune strade contromano, inseguito da una pattuglia. Infine ha perso il controllo del mezzo e si è scontrato con due auto in via Capo di Mondo.

Il conducente del mezzo e i quattro passeggeri che trasportava (tre ragazze e un ragazzo), grazie agli airbag, sono rimasti fortunatamente tutti illesi.

L’autista, che di fronte agli agenti avrebbe giustificato la sua fuga spericolata poiché a suo dire aveva perso i documenti del mezzo, è stato subito denunciato per aver messo a repentaglio con il suo comportamento l’incolumità dei passeggeri, degli agenti e di eventuali passanti.

Al momento al giovane sono state anche contestate tutta una lunga serie di infrazioni al codice della strada per le quali dovrà pagare una multa complessiva intorno ai 1000 euro. Sul posto è intervenuta anche una pattuglia della Polizia Municipale per i rilievi stradali del caso.