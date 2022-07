Salvini a Firenze: "Sento voglia di cambiamento"

Matteo Salvini è passato da Firenze. Il leader della Lega ha toccato la città del Giglio nella sua campagna elettorale in vista delle prossime politiche. Alla sede della Lega fiorentina ha parlato di molti temi. Uno su tutti il rigassificatore di Piombino: “Siamo un movimento autonomista, ascoltiamo i territori. L'Italia ha bisogno di rigassificatori, l'Italia ha bisogno di termovalorizzatori, di desalinizzatori, ha bisogno di reattori nucleari. Se poi sia più giusto farlo lì o là non ho le competenze tecniche per dirlo, sicuramente servono. Noi siamo per i sì, i no hanno bloccato questo Paese".

"Su Mps ho le idee assolutamente chiare, può dar vita a un terzo polo che a differenza di Intesa e altre grandi banche possa essere il polo delle piccole e medie imprese. L’idea della Lega di non svendere Mps è poi diventata realtà” ha continuato Salvini, che ha detto anche: “Sceglieremo i candidati per la Toscana a breve, qua sento voglia di cambiamento. Il deposito delle liste è tra il 20 e il 22 di agosto, ma siccome io il 17 di agosto sono alla Versiliana, vorrei aver già fatto i compiti della vacanze. Abbiamo scelto Firenze per l'inizio di settembre dove faremo una grande iniziativa nazionale per la riapertura delle scuole”.

QUI l’intervista completa dall’inviato Giovanni Gaeta.