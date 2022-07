Minaccia con un fucile il vicino di casa: denunciato 74enne

Ha minacciato con un fucile da caccia, per futili motivi, il suo vicino di casa. Per questo un 74enne della provincia di Arezzo è stato deferito alla Procura della Repubblica per minaccia aggravata, detenzione di armi e omessa custodia di armi. All’uomo i carabinieri hanno sequestrato le armi di proprietà, e durante le fasi degli ulteriori accertamenti, hanno trovato una doppietta artigianale cal. 12, risultata appartenere ad un lontano parente deceduto da molti anni e di cui l’uomo non aveva mai presentato denuncia di detenzione.