Picchia l'anziana madre, arrestato 52enne a Firenze

La polizia lo ha arrestato per maltrattamenti, non era nuovo a comportamenti del genere. Un 52enne ha picchiato più volte la madre, ultraottantenne, nell'abitazione di Firenze. La stessa vittima ha dato l'allarme al 112, gli agenti sono arrivati e lei si è lanciata in lacrime verso di loro implorando aiuto.

L'uomo, al termine di una lite, avrebbe afferrato il collo della madre e avrebbe provato a infilarle la testa nel frigorifero. Temendo che la donna avesse chiamato la polizia, si sarebbe ferito le mani con un barattolo rotto, manifestando la volontà di darle la colpa di fronte alla polizia.

Già nel 2019 il 52enne era finito nel mirino delle forze dell'ordine: il tribunale di Firenze ne aveva anche disposto l'allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento alla vittima. Nonostante questo, la donna avrebbe sempre finito per riprendere il figlio in casa. Alla base delle condotte violente dell'uomo ci sarebbe una forte dipendenza dall'alcol.