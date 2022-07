Uisp Empolese Valdelsa, ecco i gironi degli amatori

Il Circolo Arci di Ponte a Elsa ha ospitato, come di consueto, la classica riunione di luglio delle squadre UISP Empoli Valdelsa iscritte ai prossimi campionati di calcio a 11 2022-23. Davanti a una folta cornice di pubblico, il Comitato di Via XI Febbraio, rappresentato dalla presidente del Comitato Arianna Poggi e dal responsabile del settore calcio Roberto Cellai, ha di fatto inaugurato la nuova stagione amatoriale che prenderà ufficialmente il via nel weekend del 22-23 settembre 2022. La notizia positiva è che sono 55 le squadre che si presenteranno ai nastri di partenza. Cinque in più rispetto allo scorso torneo, con 9 società che tornano dopo l’anno di sosta. Si tratta di Borgano, Martignana, Lisera, Mastromarco, Ponte a Elsa, San Casciano, Marcignana, Spicchiese e 4 Mori. La novità assoluta è data dalla presenza della debuttante Malmantile. Ponzano, Lazzeretto, Corazzano e Botteghe B sono le quattro associazioni che non si sono iscritte, mentre le due squadre di Corniola si sono fuse in un’unica società. Il campionato si svolgerà su 2 livelli, con due gironi per la Categoria 1 e tre gironi per la Categoria 2, tutti formati da 11 squadre ciascuno. Il campionato, come detto, prenderà il via il 22-23 settembre e prevederà una lunga sosta invernale, dai giorni antecedenti le festività natalizie sino all’ultimo weekend di gennaio. Torna la poule scudetto, con le prime 4 squadre classificate dei due gironi di Categoria 1 che daranno vita alle sfide di eliminazione diretta per conquistare il titolo provinciale, detenuto dalla Ferruzza. La finalissima sarà programmata entro il 9 maggio 2023. Le formazioni che concluderanno la “regular season” dal 5° all’8° posto della prima categoria parteciperanno alla Coppa Uisp. Il trofeo era stato “congelato” nel corso della travagliata stagione scorsa e tornerà articolandosi su due raggruppamenti di 4 squadre ciascuno. Restano in vigore i playout retrocessione e i playoff promozione, anche se passeranno attraverso delle sostanziali modifiche. Confermata la Coppa Amatori cui parteciperanno tutte le restanti squadre. Nel corso della riunione è stato affrontato anche il tema dell’aumento delle tariffe per l’utilizzo degli impianti sportivi, con la volontà comune di elaborare un documento volto a contenere i costi. Nell’ultima parte della serata, via all’attesissimo sorteggio che ha visto distribuire le 55 squadre nei 5 gironi di riferimento. Questa, nel dettaglio, la composizione ufficiale dei gironi di calcio a 11 Uisp Empoli Valdelsa per la stagione 2022-23.

Girone 1A: Gavena, Ferruzza, Computer Gross, Scalese, Certaldo, Boccaccio, Cerbaie, Fibbiana, Castelnuovo, Piaggione Villanova, Allende.

Girone 1B: Rosselli, Casa Culturale, Real Isola, Vitolini, Arci Cerreto, Bassa, CDP Limite, La Serra, Sciano, Castelfiorentino, Stabbia.

Girone 2C: Young Boys, Campagnola Stibbio, Ponte a Elsa, Strettoio Pub, San Quirico, Real Pavo (ex Unione Tavarnelle), Lisera, Sovigliana, Balconevisi, Ortimino, Mastromarco.

Girone 2D: Team Arcogas, Massarella, Valdorme, San Pancrazio, Le Botteghe, Marcignana, Corniola, Casenuove Gambassi, Vinci, Molinese, 4 Mori.

Girone 2E: Brusciana, Martignana, Malmantile, Spicchiese, Borgano, Pitti Shoes, San Casciano, Casotti, Marcialla, Unione Valdelsa, Monterappoli.

Fonte: Uisp Empolese Valdelsa - Ufficio stampa