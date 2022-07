Vigili del fuoco del comando di Lucca distaccamento di Castelnuovo sono intervenuti alle 13:50 presso il lago di Vagli per soccorrere un cane caduto in un dirupo di 10 metri. La squadra dei vigili del fuoco ha allestito la manovra Saf con tecniche (speleo, alpino e fluviale) e ha recuperato l'animale il quale non ha riportato ferite di sorta ed è stato così riconsegnato alla sua proprietaria.