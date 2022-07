Commissione speciale Aeroporto Pisa, Pasqualino (Lega): “Ancora molto da fare”

Con il voto favorevole dei consiglieri della Lega, di Fi e di Fdi (il Pd e Diritti in Comune hanno votato contro, astenuto il M5S e il consigliere Manuel Laurora del gruppo misto italexit), la scorsa settimana la commissione speciale sull’Aeroporto ha dato il via libera alla relazione finale.

Questa relazione alla ripresa dei lavori a settembre dopo la pausa estiva sarà inviata al Consiglio Comunale per il voto definitivo.

In questi mesi la Commissione Speciale sull’Aeroporto ha avuto modo di ascoltare l’Assessore Dringoli del Comune di Pisa, il Consigliere Delegato di Pisamover Zordan e l’Assessore regionale, Stefano Baccelli mentre non si sono presentati i rappresentati di RFI, rete Ferroviaria Italiana e Toscana Aeroporti.

“Speravo in un documento unitario – ha cosi commentato il consigliere Pasqualino, che è anche il Presidente di questa Commissione speciale del Consiglio Comunale, nella foto - ma non siamo riusciti a trovare sintesi, soprattutto nella parte politica della relazione. La tratta veloce Pisa-Firenze -continua Pasqualino- è stato un punto molto discusso, l’Assessore regionale Baccelli inizialmente ci ha sorpreso con delle affermazioni che di fatto hanno preoccupato diversi Commissari. Successivamente abbiamo appreso dai quotidiani del raddoppio della linea ferroviaria Pisa-Firenze che dovrebbe far scendere il tempo di percorrenza di circa 18 minuti, un intervento sulla tratta Empoli-Firenze che costerebbe 140 milioni di euro, ma anche qui molti punti interrogativi che non hanno dato modo ai Commissari di trovare una quadra unitaria”.

Fonte: Ufficio Stampa