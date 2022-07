Il comune di Pieve a Nievole rinnova il verde pubblico di via Ancona

Dopo la bella notizia del finanziamento di 812mila euro per il risanamento del dissesto idrogeologico di via dello Schiavo alle Pietre Cavate, arriva un nuovo contributo per il comune di Pieve a Nievole che si tradurrà in un intervento importante sul verde pubblico di via Ancona.

Il progetto che ha partecipato al bando regionale prevede una evoluzione della zona verde esistente , che diventerà quindi sempre più un parco giochi adatto ai bambini e ragazzi di ogni abilità.

“Anche se di una portata economica ben diversa dal finanziamento delle Pietre Cavate, è una soddisfazione immensa per noi, proprio per la natura del progetto: riuscire a dotare Pieve a Nievole sempre più e sempre meglio di parchi gioco inclusivi e in questo caso con la condivisione della regione Toscana, secondo il mio punto di vista è una delle massime espressioni dell'educare all'essere civili- commenta il sindaco di Pieve a Nievole Gilda Diolaiuti-. Giochi con i quali potranno divertirsi insieme tutti i bimbi, qualsiasi sia la loro abilità, educa naturalmente al concetto di uguaglianza nella diversità : siamo tutti uguali proprio perché tutti diversi”.

L’intervento ha un costo complessivo di oltre 18.000 euro (che va a completare un'opera già avviata con fondi comunali) dei quali 10.761,10 saranno erogati dalla regione Toscana.

Nel dettaglio si tratta dell'installazione di giochi su mollone, di un'altalena con cesto che ne consente l'uso per tutti i bambini, ognuno con la propria abilità, nell’ottica inclusiva che si vuole dare all’area, una casetta gioco accessibile per tutti i bimbi tramite piccole rampe ed alcuni pannelli gioco da porre in correlazione.

