Incendio nella frazione del Turbone, elicottero in azione a Montelupo

Questo pomeriggio è scoppiato un incendio nella frazione del Turbone, a Montelupo. Come riporta su Facebook il sindaco Paolo Masetti, il pronto intervento di 14 squadre di volontariato e un elicottero ha scongiurato che le fiamme si propagassero ulteriormente e il rogo sarebbe in via di risoluzione. Sul campo sono arrivati volontari de La Racchetta Sezione Montelupo e di Montespertoli, San Casciano, Tavarnelle, Sesto, Panzano oltre alla Vab Limite con il supporto della Protezione Civile e della Polizia Municipale dell’unione empolese-valdelsa. Le operazioni continueranno ancora per molte ore per la necessaria bonifica.