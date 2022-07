Luca Lotti "tagliato fuori" dalle rose del Pd metropolitano: i segretari confermano

Non tornerà in Parlamento Luca Lotti. L'empolese, infatti, non è inserito in nessuna rosa del Pd metropolitano di Firenze.

“La rosa votata all'unanimità dalla direzione metropolitana ha solo tre nomi: Bonafè, Fossi, Gianassi. Nessun altro nome ne fa e ne farà parte: queste sono le proposte per la nostra federazione che la segretaria regionale invierà a Roma”.

Così i segretari del Pd metropolitano di Firenze e del coordinamento cittadino di Firenze, Monica Marini e Andrea Ceccarelli che, scrivono in una nota, affermano di essere stati ‘costretti a intervenire’ per puntualizzare alcune notizie di stampa.

“Abbiamo ringraziato i parlamentari uscenti, su cui lasciamo alla Segreteria Nazionale la decisione di una eventuale ricandidatura - si legge ancora nella nota di Marini e Ceccarelli-, ma i nostri organismi dirigenti hanno proposto solo i 3 nomi di cui sopra che sono gli unici in grado di dare piena rappresentanza al Pd del territorio”.