Rivoluzione Allegra a Massa, assemblea a Forno: alla scoperta di borghi e quartieri

Dopo due anni di divisioni, di distanziamento, di restrizioni, la nostra comunità ha voglia di ritrovarsi, di ri-conoscersi, di ascoltarsi, di riprogettare il futuro e di curare la lacerazione del tessuto socio-culturale e delle relazioni umane.

Rivoluzione Allegra annuncia un “viaggio attraverso la città” per tornare a “fare comunità”, per conoscere la storia dei quartieri, i loro abitanti, le associazioni e i comitati presenti, le problematiche vecchie e nuove, i desideri e le proposte di cambiamento.

Il tour è iniziato martedì 21 giugno da Santa Lucia e Borgo del Ponte, è proseguito in piazza Bad Kissingen a Marina di Massa (5 luglio), a Turano (19 luglio) e farà tappa martedì 2 agosto a Forno alle 21, presso piazza San Vittorio, per ascoltare i residenti in merito alle criticità della zona come il passaggio di camion del marmo, la mancanza di parcheggi e di servizi essenziali come un posto di polizia e le Poste, lo stato di abbandono in cui versano la Filanda, i sentieri naturalistici, i boschi che nessuno pulisce più, coi castagni che muoiono per un parassita contro il quale il Comune non ha fatto nulla pur potendo avere finanziamenti dalla Regione, oltre più in generale al dissesto idrogeologico che nessuno sembra intenzionato a risolvere.

Presenteremo le attività della nostra associazione e la storia di questo illustre Paese, grazie anche alla presenza e al contributo dell'ambientalista fornese Alberto Grossi. Ci incontreremo per ascoltare gli interventi degli abitanti e per creare una atmosfera amichevole, collaborativa: quella che in questi due anni, sopra tutto, ci è mancata.

I quartieri, le associazioni o i comitati che vogliano mettersi in contatto con noi per stabilire insieme le prossime tappe del nostro viaggio, sono pregati di telefonare allo 0585354643 o di scrivere a rivoluzioneallegra@protonmail.com.

Fonte: Ufficio Stampa