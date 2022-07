Offerte di lavoro anche ad agosto per Empoli e Santa Croce: come candidarsi

Comincia un nuovo mese, per tanti dedicato alle ferie, ma per chi è senza lavoro, questa settimana può essere un'occasione buona. Ogni lunedì però gonews.it viene incontro anche a queste persone con la vetrina degli annunci di lavoro dell'agenzia Synergie Italia - filiale di Empoli, in esclusiva su gonews.it.

Ogni lunedì proponiamo alcune offerte di lavoro a disposizione dei nostri lettori.

Per candidarsi alle nostre offerte basta iscriversi sul sito www.synergie-italia.it oppure chiamare allo 0571/711499 o inviare una mail all’indirizzo empoli1@synergie-italia.it

OPERAIO/A CARICO MANOVIA ESPERTO

La risorsa sarà inserita all'interno del team aziendale e si occuperà di attività di produzione, nello specifico di organizzare il carico della manovia secondo le bolle di lavoro. I candidati ideali sono in possesso dei seguenti requisiti:

esperienza maturata nella mansione

ottima manualità

precisione

disponibilità fin da subito

Luogo di lavoro: Circondario Empolese

Link: https://synergie.intervieweb.it/jobs/operaioa_carico_manovia_esperto_125266/it/

MAGAZZINIERI MULETTISTI

La risorsa si occuperà della gestione del carico e scarico di merci e in generale di attività di magazzino. Il candidato ideale ha maturato esperienza nella mansione ed è munito di patentino del muletto.

Luogo di lavoro: Malmantile

Link: https://synergie.intervieweb.it/jobs/magazzinieri-mulettisti-126728/it/

AUTISTA C- CQC

La risorsa si occuperà del trasporto della merce sul territorio regionale e occasionalmente del trasporto da e per l'aeroporto dei clienti di calibro internazionale che si recheranno in azienda. Solo di rado è richiesta disponibilità ad effettuare trasferte.

Il candidato ideale si presenta con i seguenti requisiti:

- Esperienza nella mansione

- Possesso di patente C + CQC

Luogo di lavoro: Empoli

Link: https://synergie.intervieweb.it/jobs/autista-c-cqc-129222/it/

RESPONSABILE MAGAZZINO WET BLUE

La figura si occuperà della gestione e supervisione del magazzino wet blue controllo qualità del pellame tramite fibra ottica e della relativa suddivisione del prodotto in base alla tipologia e al numero di difetti (prima scelta, seconda scelta, ecc.). E’ richiesta esperienza in ambito conciario ed, in particolare, in ambito wet blue.

Luogo di Lavoro: Santa Croce sull’Arno

Link: https://synergie.intervieweb.it/jobs/responsabile-magazzino-wet-blue-129205/it/

COLF FAMIGLIA PRIVATA

La risorsa si occuperà per tutto il mese di agosto delle pulizie della casa al mare (zona Punta Ala), dell'assistenza per qualsiasi necessità dei proprietari di casa e della preparazione del pranzo.

Si richiede una persona che abbia già svolto mansioni simili e che sia libera da subito.

Luogo di lavoro: Empoli/Punta Ala

Link: https://synergie.intervieweb.it/jobs/colf-famiglia-privata-128270/it/

CAT. PROTETTE L.68/99 ART.18

Le posizioni offerte variano dall'ambito di segreteria/ufficio, receptionist e pulizie.

La ricerca è rivolta unicamente a candidati appartenenti alle categorie protette, con requisiti indicati nella legge 68/99 art.1 e art. 18.

Luogo di lavoro: Circondario Empolese Valdelsa

Link: https://synergie.intervieweb.it/jobs/cat-protette-l6899-art18-129198/it/

