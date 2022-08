Torna la Festa Rossa, decima edizione a Perignano

Da giovedì 11 agosto a lunedì 15 agosto nello Spazio Pertini a Perignano (PI), ritorna la Festa Rossa per la sua decima edizione.

Come sempre un'occasione di incontro per creare legami tra persone e organizzazioni, che permette di costruire aggregazioni e percorsi sociali, politici, sindacali, umani, unendo e collegando tutte le lotte, per dare solidarietà e sostegno a tante cause e opporsi a un sistema ormai alla deriva dove tutto viene privatizzato, tutti vengono precarizzati, dove i diritti vengono scardinati, dove individui e ambiente vengono visti solo come merce da sfruttare e poi buttare, dove regna una disgregazione sociale dovuta a un impoverimento materiale e morale, dove si preferisce investire in armi e basi piuttosto che sul sociale, dove le disparita' economiche sono ormai diventate insostenibili. Uno spazio quindi utile a proporre e realizzare alternative concrete più giuste e sostenibili per uomini, società e ambiente, ormai indispensabili, da poi far veramente rappresentare, grazie anche alla fiducia delle persone, alla partecipazione attiva e al controllo popolare, vista ormai la deriva presa dai partiti maggioritari di entrambi gli schieramenti. Perché utili sono solo i programmi poi effettivamente realizzati, non i richiami gratuiti al voto.

Come sempre l'ingresso alla festa e ai concerti sarà gratuito e la festa eco-sostenibile.

Questo anno sul palco della festa si esibiranno: Giancane, Inoki Ness, Cisco e la Bandabardo', Mellow Mood e Diaframma.

Sempre presenti saranno pizzeria e ristorante a km zero, birreria, panini, stand di associazioni, mercatino dell'artigianato, campeggio gratuito, intrattenimento bambini e il bar che rimarrà aperto dall'aperitivo al dj set previsto dopo i concerti. L'aperitivo rosso di ferragosto sarà accompagnato dal concerto dei 20th Century Boys.

Come ogni edizione sarà presente una mostra: RI-Conoscenze è la collettiva permanente e resistente di pittura di questo anno, mentre per le performance dal vivo, il primo giorno Funai e Swinnerton si esibiranno nel body-painting "Corpo digitale".

Ai dibattiti tradizionali del tardo pomeriggio saranno affiancati la sera i Red Talk di Ottolina TV: interventi brevi dal palco con un format più moderno, immediato e snello, interessante e efficace. Alessandro Sahebi e Dario Salvetti saranno gli ospiti di questo nuovo format.

I modelli futuri per la sanità, organizzato dall'associazione Italia-Cuba, al quale parteciperanno un rappresentante ufficiale di Cuba, uno della suddetta associazione e un medico di Emergency, sarà invece il primo dibattito del tardo pomeriggio.

La necessità di insorgere e far convergere le lotte, al quale saranno presenti tante organizzazioni, dall'ex-GKN, ai NO BASE, all'Assemblea Ecologista Toscana, agli studenti, ad altre organizzazioni locali e nazionali in difesa di molteplici cause e diritti, che scopriremo in qualche modo tutte collegate, sarà il secondo.

L'ultimo, organizzato da Andrea Vento del Giga, riguarderà la guerra e il nuovo ordine mondiale.

Per i più piccoli, il nostro futuro, sarà presente lo spazio trucca-bimbi e durante le serate ci saranno spettacoli a cui assistere e partecipare: Gloria Noto con le Fiabicomiche di Scintilla; Valzercancan Twistagain di Circusbandando e Claudio Fantozzi, il burattinaio con il suo lupo Toto, il lupo che morde poco.

Alla Festa sarà anche possibile suonare la chitarra del progetto Mare di Mezzo, un progetto musicale di sensibilizzazione dell’opinione pubblica nei confronti dei movimenti migratori nel Mediterraneo. Costruita con legni recuperati dai relitti dei barconi approdati a Lampedusa, la chitarra suona i canti di chi voce non ha, in mano a musicisti che ne sostengono la visione.

Durante la Festa potranno svolgersi alcune iniziative extra-programma di cui daremo comunque notizia sulle nostre pagine social Festa Rossa Lari.

Ringraziando anticipatamente, diamo appuntamento e aspettiamo tutti a braccia aperte e a pugno chiuso, anche naturalmente i volontari e le volontarie che vorranno contribuire alla realizzazione della Festa e magari poi continuare il percorso con la nostra associazione.

Per i volontari e le volontarie lunedi 8 agosto alle 21.30 allo Spazio Pertini si terrà una riunione, ma comunque i contatti per comunicare le disponibilità sono sempre gli stessi.

Fonte: Associazione La Rossa