Prevenzione incendi, gli interventi a Carmignano per proteggere i boschi

È iniziato l’intervento di manutenzione forestale della via parafuoco che porta a Pietramarina dalla strada provinciale del Montalbano. Una strada preziosa da molti punti di vista, ma in primis per la gestione di eventuali emergenze legate agli incendi boschivi.

Si tratta di un’azione sollecitata dall’Amministrazione Comunale e messa in atto dall’Unione dei Comuni della Val di Bisenzio che ha in gestione il patrimonio forestale regionale del territorio pratese, con fondi, appunto, della Regione Toscana.

"La strada che porta allo Scodellino – spiega il vicesindaco Federico Migaldi – è un’arteria apparentemente secondaria, ma cruciale dal punto di vista logistico. È da tempo che stiamo lavorando con gli enti preposti e con i proprietari, ossia i Contini Bonaccossi di Capezzana, per coordinare questa azione comune. Ringrazio tutti per la collaborazione e la ditta che esegue i lavori per la prontezza con cui si è resa disponibile".

In questi giorni, dunque, sono in azione i mezzi che andranno a tagliare la vegetazione per un totale di cinque metri di profondità per lato. A questo si aggiunge la presenza di un’autobotte che seguirà passo passo il trattore bagnando la vegetazione per evitare ogni rischio di incendi.

"Prima di dare il via a questo intervento – spiega il sindaco Edoardo Prestanti – abbiamo fatto due sopralluoghi ai quali erano presenti anche i volontari della Vab, che sono il nostro braccio operativo per il controllo antincendio. Si tratta di una presenza costante la loro, sono sempre pronti a intervenire a tutela dell’ambiente e della comunità. Non finirò mai di ringraziarli per tutto il prezioso lavoro che svolgono. Da giorni hanno anche ripreso i giri di controllo su tutta l’area del Montalbano per sorvegliare il nostro prezioso polmone verde. Grazie di cuore".

Fonte: Comune di Carmignano - Ufficio stampa