Casa della Salute di Montale, confermata la ristrutturazione

L’Azienda conferma che è stata espletata la procedura di gara per la ristrutturazione della Casa della Salute nel Comune di Montale. In previsione dell’effettuazione dei lavori, si ricorda, era stato liberato il piano terra, che sarà oggetto dell’intervento e contestualmente è stata predisposta l’allocazione dei servizi in altre sedi.

Lo sportello amministrativo è stato trasferito al piano superiore della Casa della Salute, dove sono presenti i Medici di Famiglia. In conseguenza del contemporaneo trasferimento del Punto Prelievo e consegna dei campioni biologici presso le Associazioni Misericordia e Croce D’Oro di Montale, il flusso dell’utenza allo sportello amministrativo si è molto ridotto passando da un dato mensile di 5400 cittadini nel marzo 2022 ai 1376 del giugno 2022.

L’allocazione dello sportello amministrativo al primo piano della struttura risulta congruo rispetto al volume di utenza che afferisce in questo momento alla Casa della Salute.

Al fine di offrire una ulteriore alternativa l’Azienda ha avviato l’interlocuzione con le due Associazioni di volontariato di Montale, già convenzionate per il servizio prelievi, per affidare loro anche il servizio prenotazione, in maniera tale da supportare ulteriormente l’attività della Casa della Salute.

Per quanto riguarda i lavori di ristrutturazione, questi non hanno al momento preso avvio in ragione del fatto che le ditte che hanno partecipato alla procedura di gara hanno rinunciato all’affidamento dell’incarico. L’Azienda sta quindi predisponendo una nuova procedura di selezione.

Fonte: Ausl Toscana Centro