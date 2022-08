Teatro e comunità, torna il Festival Pensiero Popolare-Palio di San Rocco

Riscoprire luoghi e renderli fruibili attraverso l'arte, connettere il teatro con la comunità e viceversa, ricongiungersi dopo tanta distanza. Torna con queste aspettative il Festival del Pensiero Popolare - Palio di San Rocco Pellegrino. Giunto alla 16esima edizione, il festival a cura di Tra i Binari Aps, si svolgerà dal 10 al 16 agosto 2022 nel centro storico di San Miniato, dai Vicoli Carbonai fino al cuore della kermesse, il quartiere Scioa e la sua piazza Buonaparte.

Spazio alla creatività nel programma del Festival del Pensiero Popolare, quest'anno dal titolo 'R.I.T.O. Realtà, Immaginate, Tramandate, Ostinatamente' presentato questa mattina alla presenza di Tra i Binari Aps, Simone Giglioli sindaco di San Miniato, Loredano Arzilli e Elisa Montanelli rispettivamente assessore alla cultura e vicesindaca, e di alcune delle realtà partner e collaboratrici del festival tra cui Fondazione San Miniato Promozione e Fondazione Istituto Dramma Popolare, l'associazione Moti Carbonari e la Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato.

Festival del Pensiero Popolare, gli appuntamenti

(programma completo in fondo all'articolo)

Street art, spettacoli, installazioni, musica, cinema e laboratori saranno i protagonisti tra le vie sotto la Rocca in questo caldo agosto 2022. Mercoledì 10 il festival si apre con l'inaugurazione del Melangolo: l'agrumento vivo, un nuovo spazio nei Vicoli Carbonai con taglio del nastro del murale a firma di Waldon e Olio, performance e musica. E ancora nei giorni a seguire tanti appuntamenti con spettacoli e musica, dal Giardino della Cisterna fino ad approdare nel quartiere Scioa, il 12 agosto. Qui si entrerà nel vivo anche dei laboratori, sviluppatisi in questa edizione dopo le nuove collaborazioni di Tra i Binari, che allarga il suo sguardo proponendo novità per il festival. Tra questi il Teatro Reportage con Annet Henneman il 12, 13 e 14 agosto e il laboratorio di scrittura e movimento emotivo-corporeo 'Ora Pro Vobis' su "ciò che perdonabile non è", nei giorni di giovedì 11 e sabato 13 agosto. Musica sotto le Stelle ai Giardini Migliorati e sempre sotto le stelle anche il cinema, sabato sera, con la proiezione dell'ultimo film ti Paolo Taviani 'Leonora Addio' e la presenza in video collegamento del regista di origini san miniatesi. Alla vigilia di ferragosto sbarca al festival il musicista internazionale Peppe Voltarelli e la regista teatrale Annet Henneman per una serata tra arte e impegno civile. Largo al pubblico dei piccoli lunedì 15 agosto con la clownerie, caccia al tesoro e spettacoli comici. Martedì 16 giornata finale con il Palio di San Rocco alle 18, per poi proseguire con performance e spettacoli, tra cui la nuova produzione artistica di Tra i Binari 'Il corteo miserabile - La Promessa' per finire con l'estrazione dei premi della Grande Lotteria di San Rocco Pellegrino.

"L'arte teatrale deve essere in dialogo con le comunità, perché sono queste ad alimentare il percorso creativo" ha affermato il direttore artistico del festival Francesco Mugnari. "Abbiamo pensato ad un rito perché le persone si potessero ritrovare, dove ci sia spazio per la celebrazione, la festa, il gioco, come per il silenzio, la sorpresa, l'incontro. Dopo due anni di emergenza sanitaria, con una guerra che non sembra avere risoluzione, crediamo che sia ancor più necessario che l'arte non smetta di essere portata avanti dalle persone per le persone, affinché la realtà si modifichi e prenda forma un nuovo mondo".

Il Festival del Pensiero Popolare fa da chiusura agli appuntamenti estivi di San Miniato, "la ciliegina su tutti gli eventi culturali" l'ha definita l'assessore Arzilli. "Si tratta di una manifestazione storica, come certificato anche dalla Regione Toscana - afferma il sindaco Giglioli - tutti gli anni crescono le collaborazioni e il Festival del Pensiero Popolare sta diventando un vero e proprio lavoro d'orchestra". Sempre in termini di arte c'è una fresca novità annunciata dal primo cittadino: un progetto presentato da Tra i Binari Aps e Comune di San Miniato ha recentemente vinto un bando e tramite la street art i personaggi famosi di San Miniato prenderanno vita e colore, tra le vie del quartiere Scioa.

Il programma completo

Mercoledì 10 agosto si apre con l'inaugurazione del Melangolo: l’agrumeto vivo, nuovo spazio nei Vicoli Carbonai con una fitto programma di performance, installazioni, concerti e l’inaugurazione del murale a cura di Waldon e Olio. Il progetto di Moti Carbonari, Tra i Binari, Fermento, ATeLab e Pro Loco San Miniato è stato realizzato a valere del Bando "Siete Presente. Con i giovani per ripartire" promosso da Cesvot e finanziato da Regione Toscana - Giovanisì in accordo con il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato. La serata si aprirà alle 18.30 dalla Via Angelica-Piazza del Popolo con la performance di Tra i Binari, Kendra&Leonardo e GarArti Produzioni. Alle 20.30 ci sarà l’apericena con inaugurazione del Murale di Waldon e Olio per poi salire al Chiostro di San Domenico con il concerto di El Tegas alle ore 22.00.

Giovedì 11 agosto il programma si sposta al Giardino della Cisterna della Misericordia in via Conti dove, alle 21.30, andrà in scena lo spettacolo Le metamorfosi di Ovidio della compagnia Aretusa, con la regia di Francesca Gatto. Alle 23.00 concerto dei Cumbia Poder “quando la piadina romagnola incontra le empanadas colombiane”.

Venerdì 12 agosto si entra nel vivo del Quartiere Scioa. Alle 19.30 ci sarà l’incontro dibattito con gli ospiti in residenza al festival dal titolo Teatro e Comunità - Le prospettive: dal Locale all’Internazionale. Segue la rassegna di spettacoli e installazioni performative in contemporanea: Immagini segrete dallo Scioa. Una rivisitazione in chiave artistica teatrale dei luoghi più suggestivi del nostro quartiere. Alle 21.00 e alle 22.30 va in scena Naufragio di e con Guilherme Kirchheim (Brasile) all’Oratorio dei Santi Rocco e Sebastiano in Piazza Buonaparte. Alle 21.15 e alle 22.15 andrà in scena Ogni volta che di e con Marina Capezzone, Produzione Tra i Binari, all’interno del Frantoio in via Maioli, 57. Dalle 21.30 alle 23.00 Ricordiamoci il sorriso con Vittoria Belvignati e Simona Fossi, performance-installazione a cura di Tra i Binari al Vicolo del Bellorino. Alle 23.30 La Musica delle Stelle, sonorizzazione al pianoforte a cura di Gian Maria Ferlito (Catania), all’interno della splendida cornice dei Giardini Migliorati in Piazza XX Settembre.

Sabato 13 agosto sarà la volta della serata dedicata al cinema. Questa volta in grande stile per accogliere nella sua Piazza Buonaparte Paolo Taviani. Alle 21.00 infatti ci sarà un collegamento in live streaming con il regista che, dalla sua casa di Roma, ci racconterà la sua ultima opera, Leonora Addio, e porterà un grande saluto al suo quartiere natio. A seguire ci sarà la proiezione del film per una serata organizzata in collaborazione con il Comune di San Miniato e l’Arci Zona Cuoio.

Domenica 14 agosto grandissima serata di arte, musica e impegno civile con due ospiti d’eccezione: il musicista internazionale Peppe Voltarelli e la grande regista teatrale Annet Henneman. Alle 19.00 incontro dibattito "L’arte tra i conflitti", dove i due ospiti della serata dialogheranno sulle proprie esperienze in territori di guerra e, per l'occasione, verrà anche presentato l'ultimo volume della Henneman “Nonostante”. Alle 21.30 ci sarà la performance urbana esito del Laboratorio, a cura di Teatro di Nascosto - Annet Henneman. Alle 22.00 si accenderà invece il palco centrale con lo spettacolo Planetario, recital di canzoni di Peppe Voltarelli, che vede alla chitarra Massimo Garritano.

Lunedì 15 agosto sarà la serata della clownerie, della commedia e dei bambini. Alle 18.00 Missione speciale 20punto30, caccia al tesoro per grandi e piccini. Alle 21.30 Al Carajo! spettacolo di stand-up comedy di e con Martin Hidalgo, produzione Tra i Binari, e alle 22.00 spettacolo comico per vivere la follia come atto di libertà, Zona Franca di e con Federica Mafucci, regia di Andrè Casaca, produzione Teatro C’art Comic Education.

La giornata conclusiva, martedì 16 agosto, sarà ricca e scoppiettante. Alle 18.00 si celebrerà il Palio di San Rocco con la celebre spaccata dei cocomeri con il culo. Alle 20.00, Ora Pro Vobis, performance esito del laboratorio a cura di Moira Bartoli e Stefano Cavallaro. Alle 21.30 sarà la volta della presentazione del primo studio della nuova produzione artistica di Tra i Binari, Il corteo miserabile - La Promessa con la regia di Francesco Mugnari, in scena Marina Capezzone, Simona Fossi, Vittoria Belvignati, Martin Hidalgo, Simone De Fazio, Francesco Mugnari e i partecipanti del Laboratorio di Teatro Estivo per la creazione di un Corteo, musiche del compositore catanese Gian Maria Ferlito. Seguirà l’estrazione dei premi della Grande Lotteria di San Rocco Pellegrino, chiudendo la serata con il ritmo sfrenato delle Wunder Tandem duo di voci dall’animo disco-punk, una fisarmonica e un mini set drum.

I laboratori del festival: Seminario di Teatro Reportage con Annet Henneman del Teatro di Nascosto, 12, 13 e 14 agosto, dalle 15.00 alle 19.00, nella Cisterna della Misericordia in via Conti, 44 a San Miniato; "Ora Pro Vobis" - Invettiva Popolare Creativa, un laboratorio di scrittura e movimento emotivo-corporeo su "ciò che perdonabile non è", a cura di Moira Bartoli e Stefano Cavallaro, giovedì 11 agosto dalle 18.00 alle 20.00 e sabato 13 agosto dalle 10.00 alle 13.00 alla Loggia di casa Lotti, nel Vicolo del Bellorino a San Miniato. Per info e prenotazioni sui laboratori: teatritraibinari@gmail.com, Francesco: 3385847087.

I ringraziamenti degli organizzatori. "Molteplici sono le realtà che hanno sostenuto e reso possibile un Festival così ricco. Un ringraziamento speciale va alla comunità Sanminiatese, che ogni anno sostiene il Festival riconoscendolo come evento di ampio rilievo sociale e culturale. Un ringraziamento ai sostenitori: Comune di San Miniato, Regione Toscana, Fondazione San Miniato Promozione, Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato, Fondazione Istituto Dramma Popolare di San Miniato, Crédit Agricole, Diocesi di San Miniato e Misericordia di San Miniato. E un ringraziamento ai partner: associazione Moti Carbonari - Ritrovare la Strada, Movimento Shalom, Arci Valdarno Inferiore, Filarmonica “G.Verdi”, Cooperativa Sociale La Pietra d’Angolo, 2VIP, Erasmus+ e SPL Service".

Margherita Cecchin