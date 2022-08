Motociclista cade e si frattura una gamba, messo in salvo dai vigili del fuoco

I vigili del fuoco di Figline sono intervenuti alle 19.30 in località Ponteaenna nel comune di Reggello in zona impervia, per soccorrere un motociclista che cadendo si è fratturato un arto inferiore. I Vigili del fuoco con la squadra di terra e il personale Speleo Alpino Fluviale giunto dalla sede centrale e l'intervento di Drago 53 elicottero del reparto volo di Arezzo, hanno raggiunto l'uomo che è stato immobilizzato e stabilizzato e recuperato con il verricello del velivolo per essere trasportato al pronto soccorso dell'ospedale di Arezzo.