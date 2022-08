È morto il professor Mario Pisanu, ha insegnato a Pontedera e a Empoli

È morto il professor Mario Pisanu, docente di Lettere passato dal professionale 'Leonardo da Vinci' di Empoli e poi all'Ipsia "Pacinotti" di Pontedera. Tanti gli studenti e i colleghi che ne hanno apprezzato la passione e l'impegno con cui si dedicava al suo lavoro, sempre in prima linea per supportare i suoi studenti e valorizzarne le loro capacità, a partire da coloro che non erano particolarmente a proprio agio tra i banchi di scuola.

È stato il creatore del progetto Radioscuola nella quale parlava con i suoi studenti dai microfoni di radio locali, e ha fatto alcune lezioni all'Università della Terza Età. Da anni ormai era in pensione, viveva tra Pontedera e la Sardegna.

La salma sarà esposta alla Misericordia di Pontedera, poi domani si terranno i funerali alle ore 10 in Duomo.