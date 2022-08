La segnalazione da San Gervasio: "Discarica a cielo aperto, sentiero inagibile"

Nelle campagne tra Pontedera e Palaia, nei dintorni de La Rotta, una lettrice segnala la presenza di una discarica abusiva a cielo aperto. Grossi sacchi neri, rifiuti e materiali di ogni genere, si trovano in via di San Gervasio sul sentiero numero 2 oltre il sottopassaggio della ferrovia.

La lettrice ha fatto presente la situazione al sindaco e alla polizia municipale di Pontedera, tramite una Pec inviata il 26 luglio scorso. "Nessuno ha dato una risposta o un cenno di assenso - si legge nella segnalazione - non solo non è stato fatto niente, ma queste persone continuano ad andare a scaricare i propri rifiuti indisturbati" scrive ancora la lettrice riferendosi ai responsabili degli abbandoni, affermando di aver nuovamente inoltrato il problema alle istituzioni.

"La situazione di abbandono si protrae ormai da anni e l'inciviltà di coloro che approfittano del luogo appartato per disfarsi di ogni genere di materiale non conosce limiti - scrive la lettrice al sindaco e alla polizia municipale - è presente perfino dell'eternit, ovviamente rotto". Durante una passeggiata con il cane, la cittadina non sarebbe neanche riuscita a proseguire, "la strada era completamente ingombra, non si poteva passare e la montagna di sacchi era alta oltre due metri. Allo stato attuale delle cose il sentiero è inagibile - scriveva ancora il 26 luglio alle autorità - ed è un vero scempio".

Augurandosi che sia possibile rintracciare gli autori degli abbandoni di rifiuti, "sarebbe comunque opportuno prevedere un sistema di videosorveglianza affinché - conclude la lettrice - non sia più possibile abbandonare i rifiuti indisturbati".