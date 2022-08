Birdwatching ad Arnovecchio, le domeniche di agosto nell'oasi di Empoli

Martin Pescatore (foto Paolo Caciagli)

Il Centro di Ricerca, Documentazione e Promozione del Padule di Fucecchio, che gestisce l'area naturale protetta di Arnovecchio per conto del Comune di Empoli, organizza in collaborazione con Legambiente Empolese Valdelsa una visita guidata a tema alla scoperta delle ricchezze naturalistiche di quest’oasi a due passi dalla città.

La visita sarà incentrata sulle presenze estive di uccelli che vivono nel lago, come lo svasso maggiore, che in questo periodo sta ancora allevando i giovani, il tuffetto, la folaga e le prime anatre selvatiche di passaggio.

INCONTRI - Altro ospite coloratissimo è il martin pescatore, elegante combinazione di arancione e blu-turchese dai toni metallici: lo si può osservare mentre sul posatoio aspetta l'occasione per tuffarsi in acqua e catturare pesciolini ed altre piccole prede.

Anche sugli alberi che circondano il lago non mancano occasioni per un birdwatching di stagione: variopinti gruccioni dall’aspetto africano, vociferi picchi verdi e torcicollo, e soprattutto le famiglie del rigogolo dalla inconfondibile livrea gialla e nera.

Oltre agli uccelli, libellule e lepidotteri che frequentano la vegetazione spontanea e le essenze del “giardino delle farfalle” in fase di allestimento con piante che forniscono nettare agli adulti ed altre in grado di assicurare il nutrimento per i bruchi.

All’interno dell’area alcune semplici norme per la sicurezza: si raccomanda di mantenere la distanza interpersonale di un metro, di disinfettarsi le mani con il gel e di indossare la mascherina nei momenti in cui non sia possibile mantenere le distanze.

La visita è gratuita ma a numero chiuso ed è obbligatoria la prenotazione da effettuare per email all’indirizzo fucecchio@zoneumidetoscane.it, indicando un nominativo di riferimento, il numero dei partecipanti e un recapito telefonico per eventuali comunicazioni.

ORARI e APERTURE - Nel mese di agosto l'area naturale protetta di Arnovecchio è sempre aperta la domenica mattina 9-12, ad accesso libero; per informazioni contattare il Centro R.D.P. Padule di Fucecchio, al numero 0573 84540 oppure per email fucecchio@zoneumidetoscane.it.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa