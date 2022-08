I Vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Fi-Ovest, sono intervenuti dalle ore 17:15 nel comune di Empoli, in via Livornese, per un incendio di sterpaglie che hanno richiesto l’interruzione della linea ferroviaria Empoli - Siena. Sul posto anche personale AIB della Regione Toscana. Anche la viabilità automobilistica è rimasta compromessa dall'incendio.