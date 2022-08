Librerie di qualità, c'è l'empolese Rinascita: l'elenco delle toscane

Il Ministero della Cultura ha predisposto l'albo delle librerie di qualità e la Toscana figura con molte realtà. Una di queste viene da Empoli ed è la storica Libreria Rinascita di via Ridolfi. C'è anche la Libreria Roma da Pontedera così come altre decine di esercizi in tutta la regione.

L’iscrizione all’albo delle librerie di qualità è riservata alle librerie in possesso dei requisiti stabiliti da un decreto ministeriale: bisogna operare almeno da tre anni, avere un assortimento diversificato per tutta l'editoria italiana, organizzare eventi culturali come presentazioni o incontri nelle scuole programmati in base alle specificità del territorio.

Le librerie sono state esaminate e valutate su parere dell’apposita Commissione. In totale sono 43 in Toscana, scopriamole tutte.

Arezzo - La Feltrinelli

Arezzo - La casa sull'albero

Campi Bisenzio - Mondadori

Empoli - Rinascita

Firenze - Claudiana

Firenze - tatatà

Firenze - RED Feltrinelli

Firenze - Libraccio

Firenze - Alfani

Firenze - Liblab

Firenze - Florida

Firenze - Farollo e Falpalà

Firenze - La Feltrinelli stazione

Firenze - La Feltrinelli via dei Cerretani

Firenze - Mondadori

Scandicci - Centrolibro

Sesto Fiorentino - Equilibri Ubik Rinascita

Castel del Piano - Sognalibro

Grosseto - Palomar

Grosseto - Mondadori

Massa Marittima - Matozzi

Livorno - Mondadori

Livorno - La Feltrinelli

Lucca - Ubik

Massarosa - Checchi

Pietrasanta - Nina

Viareggio - Lettera 22

Carrara - Nuova Avventura

Pisa - Pellegrini

Pisa - Libreria dei Ragazzi

Pisa - Libraccio

Pisa - La Feltrinelli

Pontedera - Roma Ubik

Montecatini Terme - Mondadori

Pistoia - Cino

Pistoia - Lo Spazio

Pistoia - La Feltrinelli

Prato - Gori

Prato - La Feltrinelli

Siena - Becarelli

Siena - Palomar

Siena - Gulliver

Siena - La Feltrinelli