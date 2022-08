Nuova pavimentazione in via Ridolfi, completata la prima fase: la strada riapre al traffico

A partire da lunedì 8 agosto 2022, sarà riaperto al traffico carrabile il tratto di via Ridolfi che da piazza del Popolo porta a via Giovanni da Empoli, oggetto, nelle ultime settimane, di lavori per il rifacimento della pavimentazione. Si è infatti conclusa, con le ultime sistemazioni realizzate in questi giorni, la prima fase dell'intervento di ripavimentazione di quel tratto di strada ed ecco che, completata la maturazione del sottofondo che ha richiesto alcuni giorni, la via, pienamente accessibile al transito pedonale già dalla fine di giugno, torna fruibile anche ai veicoli.



Il lavoro, che nel corso dell'esecuzione si è arricchito di interventi finalizzati a migliorare i sottoservizi, anticipando inoltre la demolizione del muro al confine con l'ex ospedale di San Giuseppe, ha riqualificato un importante accesso al centro storico di Empoli, proseguendo l'intervento di rigenerazione urbana attuato con Hope in piazza XXIV Luglio, Largo della Resistenza, via De Neri e piazza del Popolo.



Il proseguo degli interventi, previsto per il mese di settembre 2022, completerà lo snodo stradale tra via Ridolfi, via Giovanni da Empoli, via Fucini e via Cavour, riconfigurando un tratto stradale fondamentale per i collegamenti verso ovest e verso il sottopasso ferroviario. Una volta ultimato il cantiere, resterà da realizzare il nuovo spazio pubblico di via Ridolfi, in diretto collegamento con il vecchio ospedale, che sarà attuato nel 2023 all'interno dell'appalto di recupero dell'edificio. I lavori stradali si sposteranno invece su via Paladini e piazzetta delle Stoviglie, per riqualificare un nuovo importante pezzo di centro storico e valorizzare l'intervento di recupero dell'ex convitto infermieri e della torre dei Righi.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa