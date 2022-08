Sostenibilità ambientale, il progetto di Greve e dei 'gemelli' tedeschi

Sono ludici, educativi e attenti alla sostenibilità ambientale i frutti del progetto didattico, nati dalla collaborazione tra gli studenti grevigiani e i coetanei tedeschi del comune gemello Veitshöcheheim. A promuoverli sono stati l’Istituto comprensivo di Greve in Chianti e la scuola tedesca nell'ambito del progetto Erasmus Plus sul tema della biodiversità e della tutela delle api “Protection of the environment and biodiversity using example of bees”.

Il progetto, finanziato nel 2020 dall’Unione europea e sostenuto dalle amministrazioni comunali di Greve in Chianti e Veitshöchheim, unite da un percorso di gemellaggio ormai trentennale, contraddistingue l’Istituto comprensivo di Greve, scuola a indirizzo linguistico, che investe da oltre 15 anni sulla diffusione delle culture e delle lingue straniere attraverso progetti di scambio e di certificazione linguistica secondo il Quadro di Riferimento Europeo.

I ragazzi tedeschi, giunti nei giorni scorsi in visita a Greve in Chianti dopo il viaggio degli studenti chiantigiani in Germania all'inizio dell'estate, hanno realizzato un manifesto-gioco scaturito dal progetto “Protection of the environment and biodiversity using the example of bees”. Il manifesto realizzato sotto la supervisione del professor Stefano Spilli, docente presso l'Accademia delle Belle Arti di Firenze, nasce dalla necessità avvertita dai ragazzi di dover diffondere il messaggio che la tutela degli insetti e in particolar modo delle api darà un grosso contribuito alla creazione di un mondo molto più sostenibile e pulito.

“Al manifesto è stata data anche la funzione di gioco - dichiara l'insegnante Cristina Turchi - proprio nell'ottica che tutto ciò che viene creato debba essere pensato per poter essere riusato e riciclato. Una volta infatti assolta la sua funzione il manifesto può essere tagliato e piegato, in modo da creare un portaoggetti a forma di cella di favo. Durante le attività didattiche del progetto nella settimana trascorsa a Greve ogni alunno ha montato la sua scatola e realizzato un oggetto da poterci inserire. Tutte le scatoline sono poi state montate insieme per creare un alveare”. “Il progetto condiviso - ha sottolineato l'assessore alle Politiche educative Maria Grazia Esposito - ha contribuito a creare fra i ragazzi senso di comunità, aggregazione, consapevolezza rispetto ad una grande sfida e causa comune verso la quale sarà necessario continuare a sensibilizzare tutti”. Il manifesto-gioco sarà distribuito nelle scuole del comprensivo di Greve, nella Mittelschule Veitshochheim e negli uffici turistici dei due comuni.

Fonte: Comune di Greve in Chianti