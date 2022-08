Incidente mortale a Chiusi della Verna: un motociclista perde la vita

I Vigili del fuoco del comando di Arezzo, distaccamento di Bibbiena, sono intervenuti alle ore 15:00 nel comune di Chiusi della Verna sulla SR 71 in località Groppino, per un incidente stradale avvenuto tra un autocaravan e una moto. Nel forte scontro l’uomo del 1961 alla guida del ciclomotore nell’impatto è uscito fuori dalla sede stradale finendo in un'area boschiva a circa 30 metri più sotto in corrispondenza di una pista ciclabile che costeggia il fiume Arno. I Vigili del fuoco hanno fatto strada nella macchia per aprire un varco e raggiungere il motociclista per il quale il medico ha purtroppo constatato il decesso. Gli occupanti del l’autocaravan di nazionalità Cecoslovacca non hanno riportato danni fisici. Sul posto la circolazione è stata bloccata e interdetta. Sul posto i carabinieri.