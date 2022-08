Accoltellato in pieno pomeriggio a Pisa: muore sul colpo. Fermato l'aggressore

Un uomo è stato accoltellato a morte a Pisa intorno alle ore 17. La vittima è un uomo originario del Marocco, di professione parrucchiere, ucciso nei pressi del suo negozio vicino alla stazione ferroviaria. Da quanto appreso l'aggressore sarebbe stato già fermato.

Sull'episodio, ancora tutto da chiarire, stanno indagando polizia e carabinieri. La vittima è stata raggiunta da una sola coltellata sul lato destro del petto ed è praticamente morto sul colpo. Inutile l'intervento del 118. Resta ancora ignoto il movente.

Questo il commento del sindaco di Pisa Conti che ha portato le condoglianze della comunità pisana alla famiglia della vittima: "Chiedo che si riunisca subito il comitato per l'ordine e la sicurezza e domattina scriverò una nuova lettera al ministero dell'Interno per spiegare, ancora una volta, quanto sia necessario per Pisa avere più servizi e più personale a disposizione".

"L'episodio - ha proseguito il sindaco pisano - ci lascia costernati ed è, mi spiace ripeterlo con rammarico, la dimostrazione di quello che dico in tutte le sedi e a tutti i prefetti e questori che si sono succeduti a Pisa negli ultimi 4 anni: nella zona della stazione serve un presidio fisso interforze che faccia controlli mirati ogni giorno. Ho chiesto più volte di intervenire a questore e prefetto, ma sono rimasto inascoltato, come tanti cittadini che segnalano e chiedono maggiore attenzione. Alla polizia municipale non può essere delegata, da sola, questa funzione: si pensi che, a un anno dalla nascita del nucleo operativo sicurezza Urbana, sono stati eseguiti 80 arresti in flagranza, dei quali circa la metà proprio nella zona della stazione. Paghiamo le conseguenze di un sistema giudiziario a livello nazionale che non funziona: la maggior parte di questi 80 arrestati per spaccio e altri reati sono stati immediatamente rimessi in libertà, ma questa non può essere una giustificazione per il disimpegno sul territorio".