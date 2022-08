Intervento di soccorso dei vigili del fuoco nel comune di Colle di Val d'Elsa in Via dello Spuntone, per un gruppo di persone che si trovavano sul parco fluviale quando sono stati colti all'improvviso dall'innalzamento del fiume. I Vigili del Fuoco ha recuperato il gruppo di persone e portate in zona sicura. Sono 30 al momento le richieste di intervento in gestione alla sala operativa dei Vigili del fuoco di Siena.