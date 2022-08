Incendio sulla Siena-Firenze e danni da vento e pioggia: vari interventi dei vigili del fuoco nel Senese

Pomeriggio particolare per i vigili del fuoco del comando di Siena che si trovano a fronteggiare nel territorio Senese due tipologie di interventi: un incendio di sterpaglie sul Raccordo Autostradale Siena-Firenze nel comune di Monteriggioni e i danni provocati dal vento e dalla pioggia nella zone Siena, Colle di Val d'Elsa, Poggibonsi, Abbadia San Salvatore e di Castellina in Chianti, dove stanno arrivando diverse richieste alla sala operativa per alberi e pali caduti, rami pericolanti, danni da acqua.

In supporto è stato necessario l’invio di una squadra dal distaccamento di Castelfiorentino ed è stato necessario portare la squadra di Montalcino presso la sede centrale di Siena.