A Tonfano la festa della Contrada Marina

Contrada Marina in festa, domani dalle 21 in piazza XXIV Maggio a Tonfano. La nuova “arena” del lungomare, infatti, ospiterà una serata d'intrattenimento completamente libera che accoglierà i visitatori a suon di musica, danza acrobatica e giochi dedicati ai più piccoli.

“Lo stop forzato dovuto all'emergenza sanitaria è stato lungo e ha creato grosse difficoltà a tutte le realtà associative – sottolinea l'assessore alle tradizioni popolari, Andrea Cosci – incluse le nostre Contrade. Proprio per aiutarle a riprendere la loro attività e, nello stesso tempo, promuovere le manifestazioni del Carnevale 2023, abbiamo accolto subito e ben volentieri la proposta della presidente Francesca Puccetti”.

“Il successo straordinario del concerto delle Filarmoniche di Capezzano Monte e Farnocchia – ha proseguito l'assessore a eventi e manifestazioni, Francesca Bresciani – e l'ottimo apprezzamento che ha raccolto, nel fine settimana, il mercatino dell'artigianato, confermano il grande appeal di Tonfano come palcoscenico dell'estate 2022. Ci abbiamo creduto e scommesso e continueremo a rilanciarlo, con forza sempre maggiore”.

L'evento è organizzato dalla Contrada giallonera in collaborazione con l'associazione albergatori di Marina e il supporto del Comune di Pietrasanta. In programma musica anni '80 con la band “Acqua e Rena”, esibizioni di danza aerea con l'Aerial Team Patchouli, lo spettacolo degli sbandieratori, divertenti giochi di magia per i bambini e l'esposizione di alcuni costumi indossati nelle sfilate carnevalesche. Nel corso della serata sarà tributato un omaggio a Vittorio Ricci, contradaiolo e abile tessitore, recentemente scomparso.

