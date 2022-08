Aurelia chiusa per incendio a Campiglia Marittima. Interrotta anche la linea Livorno-Grosseto

I Vigili del fuoco del comando di Livorno stanno intervenendo con i distaccamenti di Cecina, Piombino e Follonica, nel comune di Campiglia Marittima in Via Polledraia, per un vasto incendio di sterpaglie alimentato dalla presenza di vento. I Vigili del fuoco con 3 squadre sono a protezione delle abitazioni e delle infrastrutture.

Allo stato attuale è stata chiusa la SS 1 Aurelia direzione sud con la presenza della Polizia di Stradale. In volo per raggiungere la zona Drago 60 l’elicottero del reparto volo di Cecina. Sul posto presenti anche personale AIB della Regione Toscana

Aggiornamento ore 19.50: interrotta anche la linea ferroviaria

Vigili del fuoco ancora a lavoro con 4 squadre insieme al personale AIB della Regione Toscana per arginare l’incendio di sterpaglie, per il quale è stato necessario la chiusura alla circolazione sulla SS 1 Aurelia e sulla linea ferroviaria Livorno - Grosseto. Al momento l’incendio è sempre attivo con alcuni focolai richiesto l’intervento di un altro mezzo aereo.