Calici di Stelle entra nel vivo aspettando San Lorenzo

Degustazioni di olio e vino di produzione locale, musica e street food. A Castellina in Chianti continua il ricco programma di Calici di Stelle in attesa della serata clou di mercoledì 10 agosto, dedicata a San Lorenzo e alle stelle cadenti. Domani, martedì 9 agosto, Piazza del Comune ospiterà un doppio appuntamento, con una degustazione di vino e olio del Chianti Classico, dalle ore 20 alle 21.30, e lo spettacolo teatrale ‘Vinum’ in compagnia degli attori del Meet Chianti Classico Theatre, alle ore 21.30 con ingresso libero. Mercoledì 10 agosto la notte di San Lorenzo inizierà alle ore 19 e andrà avanti fino a mezzanotte con le degustazioni dei vini Chianti Classico in via delle Volte, curate dai Viticoltori di Castellina in Chianti e dai sommelier della delegazione Fisar Siena e Valdelsa e affiancate dallo ‘street food’ preparato dai ristoratori di Castellina in Chianti. Dalle ore 21 il paese sarà animato dalla musica itinerante della Abbey Road Dixie Band e alle ore 21.30 tutti con il naso all’insu insieme all’Unione Astrofili Senesi per osservare le stelle dal camminamento esterno di via delle Volte.

L’evento fa parte del cartellone estivo promosso con il contributo e il patrocinio del Comune di Castellina in Chianti. In occasione della manifestazione sarà possibile visitare gratuitamente il Museo archeologico del Chianti Senese e la Torre medievale, aperti con orario straordinario, e la mostra fotografica itinerante “Toscana Lockdown. Due fotografi con la mascherina”, allestita fino alle festività natalizie nella sala espositiva in Via delle Volte con 36 scatti di Luca Betti e Luciana Petti realizzati nelle piazze toscane durante la prima fase della pandemia.

Info e prenotazioni. Per informazioni, è possibile contattare il numero 0577-741392 e consultare il programma sul sito del Comune di Castellina in Chianti, www.comune.castellina.si.it.

Fonte: Ufficio stampa Comune di Castellina in Chianti